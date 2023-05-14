Kilis'te oy verme işlemi başladı

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren okullara gitmeye başlayan vatandaşlar oylarını kullanıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de oy verme işlemleri sabah 08.00 itibarıyla başladı. Sandık başlarına giden vatandaşlar, gerekli kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 17.00 da sona erecek. Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, oy kullanılan okulları gezerek güvenlik önlemlerini kontrol etti. - KİLİS