Kilis'te Otizmli Çocuklar Kedi Evinde Mutlu Anlar Geçirdi

Kilis'te kedi evinde gönüllülerle bir araya gelen otizmli çocuklar kedileri besleyip keyifli vakit geçirdi.

Kilis'te otizmli çocuklar, öğretmenler eşliğinde gönüllüler tarafından kurulan kedi evini ziyaret etti. Burada gönüllülerle bir araya gelen çocuklar, kedileri severek ve oyun oynayarak mutlu anlar yaşadı.

"Kedi sesleri çıkarmaya başladılar"

Bazı çocukların konuşma tepkilerinin kedilerle etkileşim sırasında ortaya çıktığını belirten özel eğitim öğretmeni Hasan Kamil Kırşanlı, "Ses çıkarmayan, iletişim kurmakta zorlanan çocuklarımız vardı. Ancak içeriye girip kedileri görünce koşarak yanlarına geldi, kedi sesleri çıkarmaya başladılar. Hayvanların çocuklarımızın etkileşime girmesinde çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Burası farklı günlerde de açık, vatandaşlarımız dilediği zaman ziyaret edebilir" dedi.

"Kedileri çok seviyorum"

Otizmli öğrencilerden 3,5 yaşındaki Furkan Özsu, "Kedileri çok seviyorum, benim de kedim var. Buradaki kediler çok tatlı" ifadelerini kullandı.

"Onların kedilerle etkileşimi bizi çok mutlu etti"

Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak istediklerini belirten gönüllü Şule Yakar, "Kedi evinde gönüllü olarak birçok faaliyet yürütüyoruz. Besleme, klinik tedaviler ve eğitimlerle ilgileniyoruz. Çocuklara hayvanlarla doğru iletişimi öğretmeye çalışıyoruz. Bugün otizmli öğrencilerimizi misafir ettik, onların kedilerle etkileşimi bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - KİLİS