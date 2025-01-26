Kilis'te Miraç Kandili Coşkusu
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua etti ve namaz kıldı. Hacı Cümbüş Camii'nde bir araya gelen kalabalık, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar dua ederek, namaz kıldı.
Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Cümbüş Camii'ne akın etti. Camide namaz kılan vatandaşlar, geceyi dualarla idrak etti. Mübarek gecede vatandaşlara selamlaşmanın insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırdığı, birlik ve beraberliği güçlendirdiği hatırlatıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel