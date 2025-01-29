Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Rusya'dan Esad'ı korkutan talep

Kilis'te Koyunuyla Sokakları Dolaşan Genç Maskot Haline Geldi

Kilis'te Koyunuyla Sokakları Dolaşan Genç Maskot Haline Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yaşayan 19 yaşındaki Sait Muhammet Ali, fabrikada çalışmasına rağmen evinin çatı katında beslediği koyunuyla sokakları dolaşarak mahalle sakinlerinin ve çocukların ilgisini çekiyor. Koyun, kısa sürede mahallenin maskotu haline geldi.

Kilis'te yaşayan 19 yaşındaki Sait Muhammet Ali, fabrikada çalışmasına rağmen boş zamanlarında evinin çatı katında beslediği koyunu ile şehrin sokaklarını gezerek vatandaşların ilgisini çekiyor. Gencin bir yıldır büyük bir özenle baktığı koyun, mahalle halkı ve çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kilis'te koyunuyla sokak sokak gezen 19 yaşındaki Sait Muhammet Ali, koyunuyla beraber sevimli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Fabrikada çalışmasına rağmen boş zamanlarında evinin çatı katında beslediği koyunu ile şehrin sokaklarını dolaşan Ali, mahallede herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Özellikle çocuklar koyuna büyük ilgi gösterirken mahalle sakinlerinin de sevgisini kazanarak kısa sürede adeta bir maskot haline geldi.

Mahallenin maskotu oldu

Sait Muhammet Ali, koyunu ile gezdiklerinde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek, "Çocuklar üzerine binmek istiyor. Onları da gezdiriyorum. Artık mahallede herkes koyunumu tanıyor. 'Geliyor' diyerek birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ailem de çok benimsedi" dedi.

Sevgiyle eğitti

Koyununu sevgiyle eğittiğini belirten Sait Muhammet Ali, "Benim sözümden çıkmaz. Başkası çağırsa gelmez ama ben çağırınca hemen gelir. İşe gittiğimde beni bulmaya çalışır ve görünce hemen yanıma gelir" ifadelerini kullandı.

Koyunu için yüksek meblağlar teklif edildiğini ancak bu teklifleri kabul etmediğini de söyleyen genç, "Bazı insanlar gelip 'Satılık mı?' diye soruyor. 30-40 bin lira verenler oldu. Ama isterlerse trilyon versinler, beslediğim hayvanımı satmam. İnsanlar da besledikleri hayvanlara bağlanır, bu yüzden satmak istemezler. Hayvanlar da sevgiyi hissediyor ve karşılık veriyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
img

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
img

"Seni de mi satın aldılar?" diyen izleyiciye tek cümlelik yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.