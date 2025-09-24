Kilis'te Kadın Girişimci Emine Soykan'ın Başarı Hikayesi

Kilis'te kendi işini kuran Emine Soykan, 2 metrekarelik dükkanında yaptığı ev yemekleriyle hem evini geçindiriyor hem de çocuklarını okutuyor.

Kilis'te yaşayan Emine Soykan, küçüklüğünden beri sevdiği yemek yapma tutkusunu mesleğe dönüştürdü. 2 metrekarelik dükkanında hazırladığı yemeklerle hem evinin geçimini sağlıyor hem de çocuklarını okutuyor.

Yaklaşık 2 yıldır kendi işini yaptığını belirten Soykan, "Ev hanımıydım, eşim yok. Çocuklarım okula başlayınca maddi durumdan dolayı bildiğim işe yöneldim. Önce tost ve gözleme ile başladım, sonra yemek çeşitlerimiz arttı. Çok şükür esnaf da bize destek oldu. Şirketlere, inşaat firmalarına ve bankalara toplu yemek veriyoruz. İşimiz yolunda gidiyor" dedi.

"Hangi alanda uzmanlaştılarsa, o alanda çalışabilirler"

Soykan, kadınlara da çağrıda bulunan Soykan, "Hangi alanda uzmanlaştılarsa, o alanda çalışabilirler. Ben yemek yapmayı çocukluğumdan beri çok severdim. Tek başıma 17 yıldır ayaktayım, çocuklarımla birlikte çalışmak bana güç veriyor. Kimseye el açmıyorsun, kendi helal paranı kazanıyorsun. Bu en güzel şey" ifadelerini kullandı.

"Annemizin kendi ayakları üzerinde durması bizim için büyük bir gurur"

Hem üniversiteye hazırlandığını hem de annesine yardım ettiğini belirten Nazar Mine Soykan, "Annemizin kendi ayakları üzerinde durması bizim için büyük bir gurur ve cesaret kaynağı. Benim ablam üniversitede okuyor, kardeşim de anneme yardım ediyor. Burada sadece biz değil, zaman zaman çalışanlar da oluyor, istihdam sağlanıyor. Bu çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu.

"Her gün buradayız, yemekler on numara"

Dükkana her gün uğradığını söyleyen müşterilerden Münib Elzığbı ise "Her gün buradayız, yemekler on numara" diye konuştu. - KİLİS