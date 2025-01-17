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Kilis'te İnşaat Alanında 6 Bin 300 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kilis'te İnşaat Alanında 6 Bin 300 Sentetik Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Kilis'te inşaat halindeki bir binanın bahçesinde yapılan aramada 6 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Kilis'te inşaat halindeki bir binanın bahçesine gömülü halde 6 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binanın bahçesinde arama yaptı. Aramada bahçeye gömülü halde 6 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili M.M., S.A. ve E.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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