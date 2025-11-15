Haberler

Kilis'te Hamsinin Fiyatı 100 Liraya Düşerek Vatandaşların Ilgisini Çekti

Güncelleme:
Karadeniz'deki bereketli av nedeniyle Kilis'te hamsinin kilosu 100 liraya düştü. Balıkçılar, bunun sonucunda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken, aynı zamanda kedilerin de balık tezgahlarında dikkat çektiği ifade edildi.

Karadeniz'deki bereket nedeniyle Kilis'te hamsinin kilosu 100 liraya düştü. Vatandaşların balığa ilgisi yoğun olurken, kediler de tezgahtan nasibini aldı.

Karadeniz'de yaşanan bolluk, balık fiyatlarına olumlu yansıdı. Kilis'te balıkçı Serkan Aygün, hamsinin kilosunu 100 liraya düşürdüklerini belirterek vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Uygun fiyatları duyan vatandaşlar balık tezgahında yoğunluk oluştururken, kediler de tezgahın başından ayrılmadı.

"Haftanın en az bir günü mutlaka balıkla geçer"

Balığı çok sevdiğini ifade eden müşterilerden Mehmet Kıroğlu, "Haftanın en az bir günü mutlaka balıkla geçer. Özellikle hamsi balığını çok seviyorum. Kış mevsiminin tadı balıktır" dedi.

Fiyatların düşmesiyle daha fazla balık aldığını belirten bir diğer müşteri Ahmet Karakurt "Hiç fark etmez, irisini de yeriz büyüğünü de yeriz, küçüğünü de. Önceden bir kilo alıyordum, fiyat 100 liraya düşünce 3 kilo aldım. Sağlığım için haftada en az 2-3 kez balık tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en uzak illerinden biri olan Kilis'e yansıtmak istedik"

Yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını, mesleğin kendisine babadan kaldığını belirten balıkçı Serkan Aygün, "Karadeniz'de bu yıl ciddi bir bolluk var. Biz de bu bolluğu Türkiye'nin en uzak illerinden biri olan Kilis'e yansıtmak istedik. Kilis'te balığa ilgi gerçekten yüksek. Şehrimizde daha çok et ve tavuk tüketiliyor ama biz balık kültürünü geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kampanyalarla taze balık sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kedilerin de tezgaha yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Aygün, "Kediler bizim canımız. Sessiz canlılarımızı korumalı, beslemeli ve bakmalıyız. Tezgahtan arkamızı döndüğümüzde bile balığı alırlar, ama biz onları seviyoruz. İleride bu tür kampanyaları sürdürmek istiyoruz. Bolluk oldukça Kilis halkı uygun fiyattan balık yemeye devam edecek" diye konuştu. - KİLİS

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
