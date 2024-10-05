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Kilis'te Filistin İçin Farkındalık Oluşturan Resim Etkinliği

Kilis'te Filistin İçin Farkındalık Oluşturan Resim Etkinliği
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Kilis'te düzenlenen 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği, çocuklar ve yetişkinlerin Filistin'de yaşanan katliamlara tepki göstermek amacıyla resim yapmalarıyla gerçekleşti. Etkinliğe geniş bir katılım sağlandı.

Kilis'te çocuklar ve yetişkinler, İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı katliamlara tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için resim yaptı.

Filistinli Çocuklar İçin Çiz etkinliği Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe 7'den 70'e herkes destek verdi. Birçok etkinliğin yer aldığı programda en dikkat çeken taraf ise resim çizme etkinliği oldu. Küçük büyük her yaştan kişinin katıldığı resim etkinliğinde vatandaşlar Filistin'de yaşanan zulmü kağıda aktararak, farkındalık oluşturmaya çalıştı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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