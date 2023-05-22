Kilis'te dereler temizleniyor

Kilis'te şehir merkezinden geçen dere yatağı, temizleniyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden geçen derede genel temizlik çalışması yapıyor. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek için dere temizliklerini de imal etmiyor. Bu çerçevede şehir merkezinden geçen derede temizleme çalışmaları yapılırken, bu çalışmaların rutin olarak aralıklarla yapılacağı vurgulandı. - KİLİS