Kilis'te Çocuklar, Gazze İçin Resimlerle Destek Verdi

Kilis'te çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarının sesini duyurmak için resimler çizerek, "Gazze'yi çok seviyoruz" mesajı verdi.

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine onlarca çocuk katıldı.

Muhammet Cihat Serin isimli çocuk, çizdiği resimlerle Gazze'ye destek verdiğini belirterek, "Onların iyi olmasını ve düzgün bir hayat yaşamalarını istiyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında konuşan Muhammed Keyyal Kutluca, 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride bırakıldığını hatırlatarak, "Gazze halkının en az yüzde 3'ü bugün yaşamıyor ve bunun yüzde 70'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 180 bini aşkın kişi, soykırıma varan saldırılar nedeniyle uzuv kayıpları ve çeşitli yaralarla yaşamını sürdürüyor. Ahlaksız bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, Mayıs 2024'te Refah sınırının, Mart 2025'te de tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerle de karşı karşıya kaldı. Üçte biri çocuklar olmak üzere 500'e yakın kişi açlıktan hayatını kaybetti" dedi.

Gazze'nin tüm dünya halkları için büyük bir okul olduğunu belirten Kutluca, "Temennimiz yalnızca Filistinli çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oynayacakları, kendilerini güven içinde hissedecekleri günlere kavuşmasıdır" diye konuştu. - KİLİS