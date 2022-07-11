Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğleniyor - Haberler

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Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te çocuklar 'Bayram Yeri'nde gönüllerince eğleniyor

Kilis'te 'Bayram Yeri'ne akın eden çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

Kilis'te 'Bayram Yeri'ne akın eden çocuklar, gönüllerince eğleniyor.

Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan 'bayram yeri', bayramın üçüncü gününde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Sabah saat 10.00'dan itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.

Çocukların eğlencesini izleyen anne ve babalar ise geçmişte kendi çocuklukları dönemindeki anıları tazelediklerini ifade ettiler. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kilis Yerel Haberler

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