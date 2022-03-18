Kilis'te Çanakkale konferansı

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Çanakkale Ruhunu Anmak ve Anlamak" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Topluluğu iş birliğiyle, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, Prof. Dr. Bilgehan Pamuk'un konuşmacı olduğu "Çanakkale Ruhunu Anmak ve Anlamak" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Pamuk, Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Savaşlarından önceki durumları hakkında bilgi verdi. Pamuk, I. Dünya Savaşı'nın çıkma nedenleri ve devletler arasında yapılan ittifak anlaşmalarından bahsetti. Pamuk, Osmanlı Devleti'nin, başkenti İstanbul'u korumak ve Fransa ve İngiltere'nin müttefikleri olan Rusya'ya yardım etmelerini engellemek için Çanakkale Cephesi'ni açtığını ifade ederek, Çanakkale savaşlarının psikolojik olarak Türk milleti için taşıdığı anlama vurgu yaptı. Pamuk, Müttefik kuvvetler donanmalarının Gelibolu Yarımadası üzerine gerçekleştirdikleri deniz ve kara harekatı hakkında önemli bilgiler verdi.

Pamuk, Osmanlı ordusunda bulunan bazı asker ve kumandanların anılarına da konuşmasında yer verdi. Son olarak Pamuk; Çanakkale'nin fedakarlığın, azmin ve cesaretin en büyük örneklerinden birisi olduğunu sözlerine ekledi. Konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Osman Taşkın'ın konuşmacı Pamuk'a plaket takdim etmesi ile sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel