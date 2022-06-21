Kilis'te bin aileye hijyen kolisi dağıtıldı - Haberler

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Kilis'te bin aileye hijyen kolisi dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te bin aileye hijyen kolisi dağıtıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 76 mahallede bin aileye hijyen kolisinin dağıtımına başlandığını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 76 mahallede bin aileye hijyen kolisinin dağıtımına başlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Uluslarası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler ile ortak geliştirdiğimiz projeyle beraber 76 mahallemizde bin aileye bin koli ile hijyen kolisi desteği sağlıyoruz. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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