Kilis'te bin 744 deprem konutunun hepsi tamamlandı

Kilis'te yapımı tamamlanan bin 744 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söyledi.

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 6 Şubat depremleri sonrası bin 365 konut ile 3 bin 22 yapının hasar gördü. Depremden etkilenen kentte yıkılan konutların yerine bin 744 deprem konutu yapıldı. TOKİ tarafından yapılan bin 744 kalıcı konutun hepsi tamamlanarak anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Kentte 3+1 ve 2+1 olarak yapılan TOKİ konutları, kayalık ve sağlam zeminlere inşa edildi.. Çekilen kuralar sonucunda depremzedeler tamamlanan evlerine kavuştu.

"Bu güzel evleri yaparken emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"

6 Şubat depremlerinde evlerinin yıkıldığını ve yeni evlerine kavuştuğunu söyleyen 70 yaşındaki depremzede Zekeriya Samancı, "11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerinde dışarıya çıkana kadar evimiz yıkıldı. Devletimizin vermiş olduğu çadırlarda kaldık. İnşaatı başlayan deprem konutlarını almak için adeta gün sayıyorduk ama beklediğimiz günden önce kura çekilişi oldu ve anahtarımızı teslim aldık. Bu güzel evleri yaparken emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Devletimiz bana hem ev hem de iş verdi. Sabah işime akşam da evime gidiyorum hiçbir şekilde zorlanmıyorum" dedi.

"Allah devletimizden razı olsun hayalimdeki eve sahip oldum"

Kilis'te kalıcı konutlarına yerleşen depremzede aileler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasından ve yeni evlerine kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaşadığı süreci anlatırken devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten depremzede Hülya Samancı ise, "Depremlerde evimizi kaybettik ve ne yapacağımız bilmiyorduk. Devletimiz bize el uzattı, kendimize geldik. Yaralarımızı sardı, her zaman yanımızda oldu. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Muhteşem evleri çok kısa sürede yaptılar. Her zaman birileri gelip 'bir ihtiyacınız var mı?' diye sordu. Çok mutlu oldum ve tek olmadığımızı hissettik. Eski evimden daha da güzel olan deprem konutlarına taşındığımızda sanki dünyalar benim oldu. Devletimiz bize evimizi verdi, eşime de iş verdi. Ben daha devletimden ne isteyeyim" diye konuştu. - KİLİS