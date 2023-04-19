Kilis'te bayram şekerleri tezgahları renklendirdi

Kilis'te Ramazan Bayramı'na günler kala bayram şekerleri, lokum ve kuruyemişler tezgahlardaki yerini aldı.

Kilis'te, Ramazan Bayramı'nın gelişi ile marketlerde ve kuruyemişçilerde bayram şekeri, lokum ve kuruyemişler tezgahlarda yerini aldı. Bayram kısa süre kala satışa hazır halde bekleyen şekeri, lokum ve kuruyemişlere vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Kurulan tezgahlarda alıcısını bekleyen yaklaşık 30 çeşit bayram şekeri, lokum ve kuruyemişlerin kilosu ise 50 TL ile 650 TL arasında değişiyor.

Bayrama günler kala satışlarda yoğun olduğunu belirten esnaf Necmettin Şekeroğlu, "Ramazan ayının son haftasında vatandaşların bayram alışverişi yapıyor. Biz müşterilerimize 40 yıldır hizmet ediyoruz. En çok alınan ürünler ise yöresel kültürümüz olan kerebiç dediğimiz ürünümüz var. Vatandaşlar kerebiçlik malzeme alıyorlar. Sonra da kendi evlerinde hazırlayarak bayramda misafirlere ikram ediyorlar. Bunun yanı sıra kahve, çikolata ve lokum çeşitlerimiz var. Vatandaşlar bu ürünlerden alıyorlar" şeklinde konuştu. - KİLİS