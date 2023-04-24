Kilis'te ara tatil ardından öğrenciler ders başı yaptı

KİLİS 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kilis'te ikinci ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaptı.

Sabah saatlerinde İl genelindeki tüm okullarda olduğu gibi Hasan Sünnüoğlu İlköğretim okuluna gelen öğrencilerde sınıflarına geçerek derslerine başladı. Tatilin ardından arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler hasret giderirken bazı öğrenciler ise oyundan geri kalmadı.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sonra erecek.