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Kilis'te ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalıştayı düzenlendi

Kilis'te ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalıştayı düzenlendi
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Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, güçlü bir milletin temelinin güçlü bir aileden oluştuğunu belirtti.

Kilis'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alınırken, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte atılacak adımlar değerlendirildi.

On İkinci Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028), aile kurumunun önemini vurgulanırken, aile içi birlik ve beraberliğin korunması için stratejik hedefler belirlendi. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edildiğini belirten Kilis Valisi Tahir Şahin, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için önemli adımlar atılacağını ifade etti. Vali Şahin, ailenin sadece bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmadığını, aynı zamanda milli kültür ve değerlerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Aileyi tehdit eden unsurlarla mücadelede, anne ve babaların bilgi ve farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayda hazırlanan eylem planı kapsamında, ailelere yönelik desteklerin üç aşamada sunulması hedefleniyor. İlk aşamada koruyucu önlemler, ikinci aşamada risk altındaki ailelere destek ve son aşamada ise zarar gören ailelere uzman yardımı sağlanması planlanıyor.

Vali Şahin,"çalıştayda görev alan alt komisyon üyelerine teşekkür ediyorum, hazırlanan yerel eylem planının Kilis ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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