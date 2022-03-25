Kilis'te 7 bin 250 ihtiyaç sahibine Ramazan desteği

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gıda Bankası tarafından 7 bin 250 ihtiyaç sahibi ramazan yardımı dağıtılacağını söyledi.

Başkan Ramazan, Mübarek ramazan ayında 7 bin 250 kişiye yardım kolisi dağıtacaklarını ifade ederek, " Ramazan denince akla ilk olarak paylaşmak gelir ve paylaşmak ailede başlar. Biz de kocaman bir aile olduğumuz için hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz ve onları yalnız bırakmıyoruz. Toplam da 76 mahallemizde Ramazan ayı başlamadan önce 7 bin 250 ihtiyaç sahibi ailemize kapı kapı ulaşarak gıda kolisi desteği sağlamış olacağız. Vatandaşlarımızın çorbalarında bir nebzede olsa tuzumuz olabilirse ne mutlu bize. Unutmayın kıymetli hemşerilerim, bu memlekette yaşayan her bir ailenin, her bir ferdin sıkıntısını ve problemlerini çözmek boynumuzun borcudur. Hizmet ettiğimiz sürece tek bir gayemiz olacak; memleket için daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel