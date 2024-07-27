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Kilis'te 40 Derece Sıcaklıkta Fırıncılar Zorlu Mesai Yapıyor

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Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Kilis'te fırıncılar, 300 derecelik ateş başında zorlu mesai yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 300 derecelik fırınlarda ekmek ve yemek pişiren fırın ustaları, zorlu hava şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Kilis'te fırıncılar, 300 derecelik ateş başında zorlu mesai yapıyor.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası Kilis'te de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının ortalama 40 dereceyi bulduğu kentte sıcaklardan etkilenen mesleklerin başında fırıncılar geliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 300 derecelik fırınlarda ekmek ve yemek pişiren fırın ustaları, zorlu hava şartlarına rağmen ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Fırın işçileri, doğalgaz ile yanan ve 300 dereceyi bulan fırınların başında hiç durmadan mesai yapıyor. Sıcak hava ve ateşin etkisini çok fazla hisseden fırıncılar, zaman zaman ya kıyafetlerini ıslatıyor ya da elini, yüzünü soğuk su ile yıkayarak serinlemeye çalışıyor.

"Bu sıcakta ateşin başında saatlerce zaman geçiriyoruz"

Kentte 39 senedir ateş başında çalışarak evinin geçimini sağladığını söyleyen Murat Kanlı, "300 derece sıcaklığı bulan ateş başında sabah akşam demeden evimi geçindirmek için çalışıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fırına gelerek akşamın ilerleyen saatlerine kadar burada çalışıyoruz. Hava sıcaklığı ortalamanın üzerine çıkınca insanlar havanın etkisinden dolayı dışarıya çıkmak dahi istemiyorlar. Biz burada ateşin başında saatlerce zaman geçiriyoruz" dedi.

"300 derece sıcaklığın karşısında zor dayanarak mesai yapıyoruz"

Babasından kalan fırıncılık mesleğinde 6 yaşından itibaren çalışmaya başladığını ve zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen Ahmet Çakır Dorukoğlu, "Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulduğu bu zamanlarda yüksek ateş başında mesai yapıyoruz. Vatandaşlar, sabah ayrı, öğlen ayrı, akşamda ayrı yemekler getirerek pişirilmesini istiyorlar. Bizler burada hiç durmadan çalışıyoruz. 300 derece sıcaklığın karşısında zor dayanarak mesaimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ekmek parası için yaz kış demeden, hiç durmadan zor şartlarda çalışıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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