Kilis'te 37. Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

37. Ahilik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu. Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi. - KİLİS