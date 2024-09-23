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Kilis'te 37. Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kilis'te 37. Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 37. Ahilik Haftası etkinliğinde, ticaret ve esnaf temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Kilis'te 37. Ahilik Haftası etkinliği düzenlendi.

37. Ahilik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören son buldu. Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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