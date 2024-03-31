Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçmenler sabah saat 07.00 itibarıyla sandığa gitmeye başlamıştı. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi saat 16.00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandık kurulu başkanları ve görevliler tarafından sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Oy sayımı devam ediyor. - KİLİS