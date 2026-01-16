Haberler

Kilis'te 205 okulda yaklaşık 46 bin öğrenci karne aldı

Güncelleme:
Kilis'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla 205 okulda yaklaşık 46 bin öğrenci karne alarak tatile çıktı.

Kilis'te 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla 205 okulda yaklaşık 46 bin öğrenci karne alarak tatile çıktı.

Karne dağıtım programına katılan Kilis Vali Vekili Yusuf Durani Dinç, il genelinde örgün eğitimde öğrenim gören yaklaşık 46 bin öğrenci ile 3 bine yakın öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Eğitim alanında Kilis'in her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Vali Vekili Dinç, "İlimiz, başta Milli Eğitim altyapısı olmak üzere bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim çalışmalarıyla her geçen gün daha fazla ivme kazanmaktadır" diye konuştu.

Vali Dinç, eğitim alanındaki yatırımlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanlığı'na, milletvekillerine ve velilere teşekkür ederek, 2026 eğitim öğretim yılında Kilis'te yeni okulların hizmete açılacağını da müjdeledi.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyen Dinç, öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
