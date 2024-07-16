Kilis'te 15 Temmuz nöbetine yoğun ilgi

Serhat Şehri Kilis'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis 1.Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra şehitler için dua yapıldı. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin anonsu üzerine törene katılanlar burada diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyon eşliğinde meydana yansıtıldı. 15 Temmuz Sancak Koşusundaki Türk bayrağı Vali Recep Soytürk'e teslim edildi.

İstiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletin nice şanlı zaferler ve kahramanlık yazdıklarının altını çizen Kilis Valisi Tahir Şahin, "15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, aynı zamanda milletçe nesilden nesle, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazarak, milli iradeye' ye sahip çıkarak milletin zaferini, demokrasinin zaferini, birlik ve beraberliğin zaferini kazandık. Bu zaferleri hep beraber kazandık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana gösterdik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim, güçlü Türk Milletini bulacaklardır" dedi. - KİLİS