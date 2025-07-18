Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Devam Ediyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Esad rejiminin sona ermesi ile birlikte Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak geri dönüşleri gece saatlerinde de sürüyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşayan sığınmacılar, bulundukları yeri geride bırakarak ülkelerine dönüyorlar. Sığınmacılar, Türkiye'de geçirdikleri zamanları ve duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri gece saatlerinde de devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri gece saatlerinde de devam ediyor. Türkiye'de uzun yıllar yaşayan sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor.

"Vaktimi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve eğitim alarak geçirdim"

Yaklaşık 5 yıldır Kilis'te yaşayan Muhammed Al Talip, Türkiye'de huzur içinde yaşadığını belirterek, "Hiçbir sorun yaşamadım. Vaktimi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve eğitim alarak geçirdim. Türkiye'de çok mutlu oldum" dedi.

"Türkiye'den, halkından ve hükümetinden çok memnunum"

11 yıldır Türkiye'de yaşayan Ammar El Şaban ise "Gaziantep'ten geldim. 11 yıl boyunca aynı ustayla inşaatta çalıştım. Türkiye'den, halkından ve hükümetinden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok güzel günlerim geçti"

Suriye'yi hiç görmediğini, Türkiye'de doğduğunu ve ilk kez ailesiyle birlikte yeni bir ülkeye gideceğini belirten 12 yaşındaki Veli El Şaban "Türkiye'de çok güzel günlerim geçti. Bizi kabul ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederim. Mutluyum ama biraz da üzgünüm; Türkiye'yi ve arkadaşlarımı geride bırakıyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin 600 bin kamu işçisine sunduğu son zam teklifi
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Suriye'de aşiretler silahlanıp yola çıktı, asker devreye girdi
MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

Yeni sürecin yansımaları! MHP'nin ağır topunun önündeki kitaba bakın
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı

Lüks sitede taciz kabusu! Asansörde başlayıp koridorda devam etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber

Rol aldığı yapımlarla hatırlanıyordu, acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.