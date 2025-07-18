Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli Sığınmacıların Gönüllü Geri Dönüşleri Devam Ediyor

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri gece saatlerinde de devam ediyor.

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri gece saatlerinde de devam ediyor. Türkiye'de uzun yıllar yaşayan sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine dönüyor.

"Vaktimi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve eğitim alarak geçirdim"

Yaklaşık 5 yıldır Kilis'te yaşayan Muhammed Al Talip, Türkiye'de huzur içinde yaşadığını belirterek, "Hiçbir sorun yaşamadım. Vaktimi Kur'an-ı Kerim okuyarak ve eğitim alarak geçirdim. Türkiye'de çok mutlu oldum" dedi.

"Türkiye'den, halkından ve hükümetinden çok memnunum"

11 yıldır Türkiye'de yaşayan Ammar El Şaban ise "Gaziantep'ten geldim. 11 yıl boyunca aynı ustayla inşaatta çalıştım. Türkiye'den, halkından ve hükümetinden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de çok güzel günlerim geçti"

Suriye'yi hiç görmediğini, Türkiye'de doğduğunu ve ilk kez ailesiyle birlikte yeni bir ülkeye gideceğini belirten 12 yaşındaki Veli El Şaban "Türkiye'de çok güzel günlerim geçti. Bizi kabul ettiği için Türkiye'ye teşekkür ederim. Mutluyum ama biraz da üzgünüm; Türkiye'yi ve arkadaşlarımı geride bırakıyorum" diye konuştu. - KİLİS