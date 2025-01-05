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Kilis'in Tek Kadın Balıkçısı: Hülya Döner

Kilis'in Tek Kadın Balıkçısı: Hülya Döner
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Kilis'te 42 yaşındaki Hülya Döner, dedesinden miras kalan balıkçılık mesleğini büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Hem aile geleneğini yaşatıyor hem de kadınların başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Erken saatlerde işine başlayan Döner, Kilis halkına taze ve hijyenik balık sunarak geçimini sağlıyor.

Kilis'te 42 yaşındaki Hülya Döner, dedesinden miras kalan balıkçılık mesleğini iki yıldır büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Kentin tek balıkçısı olan Hülya Döner, erkek kardeşiyle birlikte balıkçılık mesleği devam ettirerek hem geçimini sağlıyor hem de bir aile geleneğini yaşatıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren iş başında olan Döner, hem Kilis halkına taze balık sunuyor hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Zorlu hava şartlarına ve fiziksel güce dayalı bir meslek olmasına rağmen işini severek yaptığını belirten Döner, "Dedem, bu mesleği yıllarca severek yaptı. Onun izinden giderek bu geleneği sürdürmek benim için bir onur" dedi.

"Bu iş bizim sadece geçim kaynağımız değil, aynı zamanda dedemizden kalan bir miras"

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Hülya Döner, "Kardeşim Uğur'un koordinasyonunda ve ailemizden gelen balıkçılık tecrübesini harmanlayarak, Kilis halkına en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Her gün sabahın erken saatlerinde tezgahlarımızı hazırlıyor, halkımıza taze ve sağlıklı balıklar sunabilmek için hijyenik şartlara azami özen gösteriyoruz. Balıklarımızı saklama ve sergileme süreçlerinde modern soğutma sistemleri ve buz makineleri kullanıyoruz. Hem dükkanımızın temizliğini hem de balıkların tazeliğini sağlamak bizim için önemli önceliklerden biri. Bu iş bizim sadece geçim kaynağımız değil, aynı zamanda dedemizden kalan bir miras. Bu yüzden her gün işimize daha fazla özen göstermeye çalışıyoruz. Karadeniz'in Azize Ablası varsa Kilis'in de Hülya Ablası var" şeklinde konuştu.

"Kilisliler balığa yoğun ilgi gösteriyor"

Kilis halkının en çok Karadeniz hamsisi, istavrit, çinekop ve mezgit tükettiğini belirten Döner, "Kilis halkı artık balık kültürünü benimsedi ve sağlıklı beslenme için balığı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Balıkları sağlıklı ve hijyenik şekilde muhafaza ettiklerini vurgulayan Döner, "Balıklarımızın taze kalması için 2-3 kilo şeklinde azar azar dışarıya çıkarıyoruz. Balıkların tazeliği korumak bizim için önemli öncelik" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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