Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Kilis'in En Özel Lezzeti: Lebeniyenin Sofralardaki Yeri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in geleneksel lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısı ile her mevsim sofralardan eksik olmuyor. Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu çorba, tüm yaş gruplarına hitap eden özel bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Kilis'in geleneksel lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısıyla dört mevsim sofralarından eksik olmuyor.

Kilis'in dört mevsim sofralarından eksik olmayan, her kesimden insanın severek tükettiği lebeniye çorbası, hem hafifliğiyle hem de besleyici özelliğiyle, şehre özgü en eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. 25 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, lebeniyenin yılın her ayında pişirilen bir yemek olduğunu belirterek, "Bu yemek her kesime hitap eden, sofraları süsleyen en özel Kilis lezzetlerinden biridir. Yöresel yemeklerde genellikle mevsime bağlı olarak değişiklik olur ama lebeniyenin özelliği her mevsim yapılabilmesidir" dedi.

"Ramazan sofralarının vazgeçilmezi"

Ramazan ayında ise lebeniye, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Aktaş, "Ramazan ayında kesinlikle her evde en az iki kez yapılır. Her kesime hitap eden iftar sofralarını süsleyen en özel lezzetlerden biridir. Eğer tadına bakmadıysanız, çok şey kaçırmışsınızdır" ifadelerini kullandı.

"Herkesin sevdiği bir lezzet"

Yöresel yemeklerde genellikle bazı farklılıklar olabileceğini belirten Aktaş, "Kimi insan yemeği çok yağlı bulur, kimisi tuzlu ya da ekşi. Ancak lebeniye Kilis'e gelen yüzlerce turistimize ikram ettiğimizde hiç şikayet almadığımız yemeklerden biridir. Çünkü hafif, mideyi rahatsız etmeyen ve her yaş grubundan insanın rahatça yiyebileceği bir yemek" şeklinde konuştu.

"Bu kış aylarında çok iyi oluyor"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldız ise lebeniye çorbasına olan ilgisini dile getirerek, "Çok güzel olmuş, iki veya üç günde denk gelirsem kesin yerim, hiç kaçırmam. Bu kış aylarında çok iyi oluyor. Herkesin yiyebileceği bir çorba, çok severim lebeniye çorbasını. Ustamızın ellerine sağlık, tam annemin yaptığı yemek gibi olmuş" şeklinde konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor
img

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
img

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! İmamoğlu'ndan uyarı gecikmedi

İkinci dalga geliyor! İmamoğlu saat verip vatandaşları uyardı
Elindeki hidrojen balonu patlayan kadının yüzü yandı

Doğum günü partisinde akılalmaz olay! Her şey bir anda oldu
Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listenin başını çekiyor

Bu peynir markalarından uzak durun! Tek başına 10 çeşidiyle listede
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber
Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı

Murat Ülker soyadlarını neden değiştirdiklerini anlattı
Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Bütün ülke Galatasaray-AZ Alkmaar maçını konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.