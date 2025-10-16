Kilis Huzur Konağı'nda Aile Yılı Kutlaması

2025 yılının "Aile Yılı" olması dolayısıyla Kilis Huzur Konağı'nda kalan kadınlar, Tamburalı (Resul Osman) Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, ailelerin temeli olan büyüklerin bilgi ve tecrübeleriyle hayata ışık tuttukları, geçmişin mirasını geleceğe taşıdıkları vurgulandı. Jandarma personeli, Huzur Konağı sakinlerinin sevgi ve dualarının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

"Jandarma olarak Huzur Konağı sakinleri anneannelerimiz ve babaannelerimiz ile daha büyük bir aileyiz" denilen açıklamada, büyüklerin ellerinden öpülerek kendilerine teşekkür edildi. - KİLİS