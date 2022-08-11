Kilis haberleri: İtalyan zeytinyağı uzmanları Kilis'te

İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Kasım ayında İtalya'da gerçekleştirilecek olan "Kilis-İtalya Zeytin Programı" öncesi zeytinyağı uzmanları kente geldi.

İtalyan zeytinyağı tadım uzmanı Elvan Uysal Bottoni, zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia ve üzüm bağları uzmanı Valentina Favretto Kilis'e geldi. Kilis'te 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytinyağı çekirdeğinin bulunduğu Oylum Höyükte incelemelerde bulundular. İtalyan heyet, daha sonra organik olarak yetiştirilen zeytinlerde incelemede bulunduktan sonra zeytinyağı fabrikalarını ve sabun imalatı yapılan tesisleri gezdiler. Kilis Horoz Karası üzümü de inceleyen İtalyan heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Soytürk, "Zeytinyağı Üretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Tadım Eğitimi" programı çerçevesinde İtalya'dan bir heyet geldiğini ifade ederek, "Bu heyette tadım uzmanı Elvan Uysal Bottoni, zeytinyağı uzmanı Luca Mencaglia ve üzüm bağları uzmanı Valentina Favretto'yu ilimizde ağırlıyoruz. Ziyarette misafirlerimizle Kilis zeytinyağına nasıl daha fazla değer kazandırılacağına ilişkin yeni yaklaşımlar ve stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulunulduk" diye konuştu. - KİLİS