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Kilis gündem: Kilis'te toplu sünnet şöleni yapıldı

Yerel Haberler

Kilis gündem: Kilis'te toplu sünnet şöleni yapıldı

Gelen Kilis haberlerine göre Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe sünnet edilecek 35 çocuk katıldı.

Kilis'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe sünnet edilecek 35 çocuk katıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda müzik eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, gazetecilere, Kilis'te yaşayan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sünnet organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Kılınç, bugün sünnet düğünü yapıldığını, yarın da hastanede çocukların sünnet edileceğini belirtti.

Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle sünnet olacak çocuklar için bir eğlence düzenlediklerini ifade etti.

Sünnet programına, Kilis Vali Vekili Kemal Balaban, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, kurum temsilcileri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Yerel

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