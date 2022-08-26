Kilis haber... Musabeyli ile Elbeyli kaymakamları görevlerine başladı Yerel Haberler Kilis haberler... Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ile Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçelerine gelerek görevlerine başladı. Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ile Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, ilçelerine gelerek görevlerine başladı. Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, Musabeyli ilçesinde göreve başladığı gün Şehit alilerini, gazileri evlerinde ziyaret ederek, hal hatırlarını sordu. Elbeyli Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ise bugün göreve başlayarak, ilçe protokolü ile tanıştıktan sonra şehit aileleri ve gaziler ile bir arayaca geleceği öğrenildi. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yunus Emre Bayraklı Yerel Haberler

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