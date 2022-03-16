Kilis'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı nedeniyle program düzenlendi.

Asri Mezarlıktaki Şehitlikte yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şanlı tarihteki kahramanlıklardan birisinin de Çanakkale zaferinin olduğunu belirterek, "Vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitleri anmanın onurunu, gururunu yaşamak ve yaşatmak için bir araya geldik. Çanakkale Savaşı'nın maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği itibariyle dünya tarihindeki yerini altın harflerle almıştır" dedi. Şehitler için yapılan dualar ve okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ ve personel katıldı. - KİLİS