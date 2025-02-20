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Kilis Berberleri: Tıraştan Fazlası, Sohbet ve Destek Beklentisi

Kilis Berberleri: Tıraştan Fazlası, Sohbet ve Destek Beklentisi
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Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, berberlerin sadece tıraş yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sosyal hayatın merkezi olduğunu ifade etti. Berber Selahattin Reyhanlı ise mesleklerindeki çırak eksikliğine dikkat çekerek devlet desteği talep etti.

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, berberlerin sadece tıraş yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sohbetin ve haberlerin merkezi olduğunu vurguladı. Meslekteki çırak sıkıntısına dikkat çeken 47 yıllık Berber Selahattin Reyhanlı devlet desteği beklediklerini söyledi.

Kilis'te berberler, sadece tıraş yapılan yerler olmanın ötesine geçerek, bölgedeki sosyal hayatın nabzını tutan, gündemin konuşulduğu, insanlarının kaynaştığı mekanlar haline geldiğini belirtti Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu ve 47 yıllık berber Selahattin Reyhanlı, mesleklerinin önemini ve karşılaştıkları zorluklara değindi. Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Maaşoğlu, mesleğini babasından öğrendiğini belirterek, "Sabah okula gitmeden önce Babamın yanına, berbere gelirdim. Sabah dükkanımızı temizler, ardından okula giderdim. Okul çıkışı yine babamın yanına dönerdim. Mesleği babamın yanında öğrendim" dedi.

Berberlerin yalnızca tıraş yapılan yerler olmadığını, aynı zamanda sohbetin, muhabbetin ve haberlerin paylaşıldığı yerler olduğunu belirten Maaşoğlu, "Sabah dükkanımızı açar, gelen müşterilerimizle çay içip sohbet ederiz. Kentin durumu hakkında konuşuruz. Berberler sadece tıraş için değil, adeta bir haber merkezi gibidir. En çok haberin döndüğü yerlerden biridir" şeklinde konuştu.

"Çırak bulmakta zorlanıyoruz"

Meslekteki sıkıntılara da değinen Maaşoğlu, "Gelen çıraklar, devlet prim desteği sağlamadığı için başka mesleklere yöneliyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor. Şu anda berberlerde ve kuaförlerde çalışacak çırak bulamıyoruz. Devletimizden bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Berberler, aynı zamanda haber ajansı gibi"

Berberlik mesleğine 13 yaşında başlayan ve 47 yıldır mesleği sürdüren Selahattin Reyhanlı, berberlerin adeta bir haber ajansı gibi işlediğini söyledi.

"Burası sadece tıraş yapılan bir yer değil, aynı zamanda sohbetin ve muhabbetin döndüğü, ekonomiden gündeme kadar her konunun konuşulduğu bir yer. Köyden gelen, şehirden gelen herkes burada sohbet eder, fikir alışverişinde bulunur. Berberler, aynı zamanda haber ajansı gibidir" şeklinde konuştu.

Reyhanlı da çırak ve kalfa bulmada yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "Eskiden yanımda hem kalfam hem de çırağım vardı. Şimdi ise bulmakta çok zorlanıyoruz. Maddi destek olmadığı için kimse bu mesleğe yönelmiyor. Devletimizin bu konuda yardım etmesini bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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