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Kılınç, iş yeri yanan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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Kılınç, iş yeri yanan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yangından dolayı işyeri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yangından dolayı işyeri zarar gören esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, küçük sanayi sitesinde bulunan işyerinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangından dolayı mağdur olan Ziya Ekici ile bir araya geldi.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Adnan Kırıktaş ile sanayi esnaflarından Belediye Meclis Üyesi Mehmet Nuri Ölçer'in de hazır bulunduğu ziyarette esnaf Ziya Ekici ile sohbet eden Başkan Kılınç, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İşyeri sahibi Ziya Ekici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç ve beraberindekilere yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

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