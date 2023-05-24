Kılıçdaroğlu, eski ülkücülerle bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında eski Ülkü Ocakları Başkanlarının da olduğu bir grupla görüştü.

Kılıçdaroğlu, eski ülkücülerle bir araya geldi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında eski Ülkü Ocakları Başkanlarının da olduğu bir grupla görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde, aralarında eski Ülkü Ocakları Başkanları Alaattin Aldemir ve Azmi Karamahmutoğlu'nun da yer aldığı grupla bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.