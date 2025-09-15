Haberler

Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Davasını Evinden Takip Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşmasını Kemal Kılıçdaroğlu evinden takip etti. Dava, 15 Eylül'de görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptal istemi ile açılan davanın 15 Eylül'de görülen duruşmasını Kemal Kılıçdaroğlu evinden takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, davayı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinden takip etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi

Marketteki peçeteleri tutuşturan çocuk hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.