Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Davasını Evinden Takip Etti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşmasını Kemal Kılıçdaroğlu evinden takip etti. Dava, 15 Eylül'de görüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu, davayı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinden takip etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel