Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Öz'ü ziyaret etti Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Artık bu bir seçim olmanın ötesinde referanduma dönüşmüş durumda" "Genel İdare Kurulu toplantımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı" Millet...

Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Öz'ü ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu:

"Artık bu bir seçim olmanın ötesinde referanduma dönüşmüş durumda"

"Genel İdare Kurulu toplantımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı"

ANKARA - Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü partisinin genel merkez binasında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. İki liderin gündeminde ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi yer aldı. Toplantının ardından da iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.

"Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları gayet iyi bildiklerini ifade ederek, "Daha önce zaten bir görüşme yapmıştık. Kendilerinin aldığı bir karar var, açıklayacaklardır zaten. Buradan vatandaşlarıma açıkça da seslenmek isterim; Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye aydınlığa veya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden ve kamplaşmadan ayrışan bir Türkiye, kucaklaşan Türkiye, birbirini kucaklayan ve birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye hepimizin temel hedefi. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumu ile sistem değişti, o sistemin Türkiye'ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının, sistemin değişmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Genel İdare Kurulu toplantımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı"

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise Zafer Partisi ile ATA İttifakı'nı kurduklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"ATA İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk çizgisinde Türk milletçisi bir hareketti. Bunun mimarı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ikimizdik. ATA İttifakı'nın isim babası da bendim. Amacımız Türkiye'nin Atatürk çizgisinde Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis etmekti. Sinan Oğan Bey'i Cumhurbaşkanı Adayı olarak birlikte teklif ettik ve geldi fakat yüzde 5 alarak ikinci tura kalamadı. Partilerimiz de barajın altında kaldı. İkinci tura kalan iki ittifak vardı. Biri Cumhur İttifakı biri de Millet İttifakı. Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik. Genel İdare Kurulu'muzu topladık. Bu toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023