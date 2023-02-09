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Kiev halkı, Türk Büyükelçiliğine karanfil bıraktı

Yerel Haberler

Kiev halkı, Türk Büyükelçiliğine karanfil bıraktı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önüne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayanlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği önüne depremde hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı.

Türkiye'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyadan destek gelmeye devam ediyor. Ukrayna halkı, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği önüne gelerek depremde hayatını kaybedenleri unutmadı. "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı kağıtları elçilik binası önüne koyan Ukraynalılar, büyükelçilik binasının önüne karanfil bıraktı. Ukraynalı çocuklar ise, küçük oyunları büyükelçilik binasının önüne bırakarak Türkiye'deki çocuklara sevgilerini gönderdi. - KİEV

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Kiev Yerel Haberler

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