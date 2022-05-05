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Kiev'e geri dönüşler başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kiev'e geri dönüşler başladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönerken, şehre geri dönüşler başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hayat normale dönerken, şehre geri dönüşler başladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusunun şehirden çekilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Şehirde güvenlik önlemleri azaltılırken, Özgürlük Meydanı'nda ve şehrin diğer noktalarındaki kontrol noktaları kaldırıldı. Savaş öncesi haline geri dönmeye başlayan şehirde nüfus her geçen gün artarken, toplu taşıma araçları ve metrolar tekrar faaliyete geçti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Yerel, Haberler

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