Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi - Haberler

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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi

Rusya-Ukrayna savaşının 100'üncü gününde, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar başkent Kiev'de sergilendi.

Rusya- Ukrayna savaşının 100'üncü gününde, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar başkent Kiev'de sergilendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta "askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100'üncü günü geride kalırken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar sergilendi. Kiev'deki Mikhailovskaya Meydanı'nda sergilenen Rus ordusunun teçhizatları arasında zırhlı araçlar, tanklar ve Rus askerilerine ait kişisel eşyalar yer alıyor.

Rus ordusu, savaşın başından bu yana Ukrayna'da 25 binden fazla asker ve subayın yanı sıra 5 binden fazla askeri teçhizatını kaybetti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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