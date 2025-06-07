Kıbrıs Gazisinin Eşinin 60 Yıldır Beklediği Kokpit Hayali Gerçekleşti

- Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayali gerçekleşti

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a ziyarette bulundu. Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi. Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi. Vali Aydoğdu'nun girişimleriyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Bir ömrün içten dileği kokpite taşındı, babadan kalan 'olmaz', yürekten bir 'oldu'ya dönüştü.