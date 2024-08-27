Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç, köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında defnedildi. Törende gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç'a Türk Bayrağı takdim edildi. Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan da törene katılarak son görevini yerine getirdi.

Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç Bayraktar köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köy camide kılınan cenaze namazının ardından Kılıç, köy mezarlığında toprağa verildi.

Gazi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirildi. Cami imam hatibinin kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Kılıç'ın naaşı köy mezarlığına getirilerek, edilen dualarla defnedildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Gazi Kılıç'ın gözü yaşlı eşi Semiha Kılıç, askerler tarafından teselli edilirken, tören sonunda acılı eşe Bayburt Valisi tarafından Türk Bayrağı takdim edildi.

"Bana en güzel şeyi Türk bayrağını verdiniz, en güzel yerde saklayacağım"

Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın eşine, çocuklarına, yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Eldivan ile ayaküstü konuşan Semiha Kılıç, takdim edilen Türk bayrağını ömrünün sonuna kadar saklayacağını duygu dolu sözlerle ifade ederek, "Allah sizlere uzun ömürler versin evlatlarım. En güzel şeyi, Türk bayrağını bana verdiniz, teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun, bayrağımızı hep saklayacağım. Öldüğüm zaman bayrağımızı göğsüme koyacağım, şimdi ise en güzel yerde saklayacağım sayın valim. Elinizi öpmek isterim ama hepiniz benden küçüksünüz, sizler benim evladımın yaşındasınız, hepinizin alnından öpüyorum evlatlarım. Bugün buraya geldiniz, bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun" dedi.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal, Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Kıbrıs Gazimiz Nizam Kılıç'ı son yolculuğuna Bayraktar köyünde uğurluyoruz. Gazimizin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Tatil yapmaya gelmişti çocukluk arkadaşını toprağa verdi

Eskişehir'de yaşayan Gazi Kılıç'ın çocukluk arkadaşı Fikri Daştan, tatile geldiği köyünde çocukluk arkadaşı Nizam Kılıç'ı kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. "İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik" diyerek arkadaşından güzel sözlerle bahseden Fikri Daştan arkadaşına son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Arkadaşı Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Daştan, "Nizam çocukluk arkadaşımdı, çocukken beraber gezerdik, oyunlar oynardık, okula giderdik. Bugün de arkadaşıma son görevimi yerine getirmeye geldim. Ben Eskişehir'de yaşıyorum, köyüme tatile geldim, çocukluk arkadaşımı toprağa verdim. İyi bir arkadaşımdı, birbirimizi severdik. Çocukken beraber oyunlar oynardık, böyle geçerdi günlerimiz. Nizam kardeşime Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini kullandı.

Cenaze törenine Gazi Kılıç'ın ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Köse, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Selami Köksal ve köy sakinleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çocukluk bayburt Kıbrıs Cami Yerel Yaşam Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta?
title