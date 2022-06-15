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Kıbrıs Gazisine beratı verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kıbrıs Gazisine beratı verildi

Kilisli Kıbrıs Gazisi Abdi Vuran'a düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

Kilisli Kıbrıs Gazisi Abdi Vuran'a düzenlenen törenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen Abdi Vuran'a Madalya ve Berat tevcih töreninde Vali Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç katıldı.

1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış haraketline katılan Abdi Vuran'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih edildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Soytürk Piyade Kıbrıs Yerel Haberler

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