Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu, resmi törenle toprağa verildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Aydınoğlu için resmi tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

Askerlerin omuzlarında taşınan Kıbrıs Gazisi Aydınoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK