Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Muharip Gazisi Mehmet Yıldız için Ahi Evran Camiinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği üyelerinin de yer aldığı namazda Yıldız için dua edilerek helallik istendi. Namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. - KIRŞEHİR