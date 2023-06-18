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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Muharip Gazisi Mehmet Yıldız için Ahi Evran Camiinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği üyelerinin de yer aldığı namazda Yıldız için dua edilerek helallik istendi. Namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Yıldız Ahi Evran Kırşehir Kıbrıs Yerel Haberler

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