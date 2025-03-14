Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
MİT tek tek tespit etti! Casuslar kıskıvrak yakalandı

MİT casusları kıskıvrak yakaladı! Hedefleri kritik bölgeler
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Gazze'de ateşkes müzakereleri yeniden başlıyor

Hamas'tan dünyanın beklediği haber: Yapılan teklifi kabul ettik

Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Niğde'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Niğde'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Yıldıztepe Kasabası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, ailesinin yanı sıra vali, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol Yıldıztepe Kasabası'nda düzenlenen törenle defnedildi.

Yıldıztepe Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından Şenol'un naaşı, kasaba mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cahit Çelik, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
img

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı

Bakan Şimşek kapınızı çalabilir! Tüm illere görevlendirme yapıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.