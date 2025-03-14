Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Niğde'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Niğde'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol, Yıldıztepe Kasabası'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene, ailesinin yanı sıra vali, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Niğde'de vefat eden Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol Yıldıztepe Kasabası'nda düzenlenen törenle defnedildi.
Yıldıztepe Kasabası'nda kılınan cenaze namazının ardından Şenol'un naaşı, kasaba mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kıbrıs Gazisi Şerafettin Şenol'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cahit Çelik, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel