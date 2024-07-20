Kıbrıs Gazisi Ferhat Alkan, Savaş Deneyimlerini Kitaba Aktardı

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 80 yaşındaki gazi Ferhat Alkan, savaşta yaşadıklarını önce günlüğüne yazdı şimdi ise kitaba aktardı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılında o günleri hala unutmadığını ve geleceğe bir iz bıraktığını anlattı.

Kıbrıs gazisi 80 yaşındaki Ferhat Alkan, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından maruz kaldığı baskı ile zulmü durdurmak ve Ada'da barışla birlikte huzuru sağlamak amacıyla yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. 2 Şubat 1944 Yılında Denizli'de doğan Ferhat Alkan, Kıbrıs Barış Harekatı'na 39. Tümen 39. Topçu Alayı 3. Tabur 3. Batarya Subayı Topçu Teğmen olarak görev aldı. 80 Yaşındaki gazi Ferhat Alkan, askerlik yaptığı Kahramanmaraş'tan seçilerek Mersin'e oradan ise Kıbrıs'a gittiği günlerini bir Rum evinde bulduğu ajandaya gün gün not aldığını belirtti. Gazi Alkan, "18 Temmuz günü akşama doğru kırmızı alarm verildi. Kırmızı alarm ise harp başladığını belirtiyordu. 18 Temmuz günü biz Osmaniye'ye kadar intikal edebildik. Kıbrıs'tan gelecek olan Truva feribotunu bekledik. Mersin'den Kıbrıs'a doğru feribotla ilerlemeye başladık. Çıkartma bölgesine yanaştık, bizden önce çıkan 50. Piyade Alayı tarafından temizlenmişti. 50. Piyade Alayı Komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu kendisi Denizli'nin Tavas ilçesindendir, onu orada şehit vermiştik" şeklinde konuştu.

"Ben hala o günleri yaşıyorum"

Kıbrıs'ta piyadelere yetişmeye çalışan Gazi Alkan, "Biz Lefkoşa'nın kuzey tarafına doğru bizim birlik 39. Tümen mevzi aldı. Benimde ilerde bulunan piyadelere yetişmem gerekiyordu. Birliğimden ekibimle beraber ayrıldık. Yolda artık acıktık, ihtiyaçlarımız vardı. Bir Rum köyüne girdik ve sofralar açıktı, ne yiyeceğimizi şaşırmıştık. Bu sırada ben bir eve girdim, arkamdan da ekibim de geldi. Köyün en güzel evlerinden biriydi, içerisi kütüphane gibiydi ve ev sahibinin bir bilim insanı olabileceğini düşündüm. O sırada gözüm çalışma masasına gitti. Yanımda Çavuş Ali vardı ve ajandayı buldu, onu yanına almasını söyledim. Kalem ile mürekkebi de görünce onları da yanına almasını söyledim. Yola çıktığımızda bana sordu 'Komutanım bunları ne yapacağız' dedi. Bende ona 'Birliğimizden çıktığımızdan bu yana olanları yazacağım' dedim. Böylece fırsat buldukça Kıbrıs'ta geçirdiğim her günü yazmaya başladım. Ajandayı ben elime aldığım müddetçe ben hala o günleri yaşıyorum. Bu ajanda benim için ömrümün bir parçasıdır. Bu ajandada 3-4 aylık bir hayatım var. Aileme, çocuklarıma yeni nesillere, milletime böyle bir eser bırakacağım için memnunum" dedi.

Kurşunlar arasında

Geçtiğimiz yıl 27 Aralık 2023 yılında Gazi Ferhat Alkan, Kıbrıs Barış Harekatı günlüğünün bir kopyasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla günlüğünü 'Kurşunlar Arasında 1974 Kıbrıs Harekatı Savaş Günlüğü' adıyla kitabını yayımladı. Kitabın içerisinde yaşadığı anları ele alan ve Kıbrıs'ta geçirdiği günlerin

fotoğrafları yer almasıyla dikkat çekti. Gazi Ferhat Alkan kitabın çıkmasında yardımcı olan Editör Samet ve Melike Önder'e teşekkür etti. - DENİZLİ