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Bayburt'ta Vatan ve Kahraman Buluşmaları Etkinliği

Bayburt'ta Vatan ve Kahraman Buluşmaları Etkinliği
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Bayburt'ta düzenlenen 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Gazisi Mirza Kansoy Bayburt Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere askerliğini ve Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki deneyimlerini anlatan Kansoy, Türk askerinin kahramanlıkları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Etkinlik, öğrencilerin gazilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bayburt'ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında vatan uğruna mücadele etmiş gaziler, Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce lise öğrencileriyle bir araya getirilmeye, buluşturulmaya devam ettiriliyor. Düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Gazisi Mirza Kansoy, öğrencilere askerde yaşadıklarını, askerlik anılarını anlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi eğitim çağındaki çocukların gaziler ile bir araya gelerek paylaşımda bulunmalarını ve gazilerin yaşadıklarını bizzat kendilerinden dinlemelerini sağlamak amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde Kıbrıs Gazisi Mirza Kansoy Bayburt Lisesi öğrencileriyle bir araya getirildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını, askerdeki hatıralarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatan gazi Kansoy, öğrencilere önemli nasihatlerde ve tavsiyelerde bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askerinin kahramanca mücadelesini Gazi Kansoy'dan hayranlıkla dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini de sormayı ihmal etmediler. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan Gazi Kansoy, kendisini dinleyen öğrencilere ve programı düzenleyenlere teşekkür etti. Türk milletinin savaşçı olduğunu, askerinin de vatan uğruna gözünü kırpmadan canını vereceğini söyleyen Gazi Kansoy, "Türk'ün kahramanlığı, cesareti tüm dünyaya örnek olabilecek bir güçtedir" dedi. Program, öğrencilerin gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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