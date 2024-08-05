Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç (76) çoklu organ yetmezliği sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç bir süre önce rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evli, 3 çocuk babası Kıvanç'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulup, tedaviye alındı. Kıvanç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi İlham Kıvanç için bugün öğlen Koca Cami'de askeri tören düzenlenecek. Kıvanç'ın cenazesi Koca Cami'de kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek. - AYDIN