Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti Yerel Haberler Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halit Üresin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Halit Üresin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Üresin'in cenazesi, ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. Dinarlı Kıbrıs Gazisi Halit Üresin 70 yaşında tedavi gördüğü Isparta'daki özel bir hastanede vefat etti. Merhum Gazi Halit Üresin, bugün ikindi namazına müteakip Dinar Merkez Pınarbaşı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Isparta Kıbrıs Yerel Haberler

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