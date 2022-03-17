Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özge, son yolculuğuna uğurlandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Özge, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ikamet eden ve Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Ahmet Özge, hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet Özge'nin cenazesi memleketi Tosya ilçesine götürüldü. Harsat Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmadının ardından Özge'nin cenazesi Asri Mezarlığında defnedildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, Kıbrıs, Gazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title